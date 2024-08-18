وزير الثقافة يفتتح أول معرض للفنانة مريم وجية من ذوي الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 01:29 مساءً -

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أول معرض للفنانة "مريم وجيه"، التي تُعتبر أول فنانة من ذوي الهمم تلتحق بكلية الفنون، يُقام المعرض، الذي يحمل اسم "مريم"، في "قاعة صلاح طاهر" بدار الأوبرا المصرية، خلال الفترة من السبت 17 أغسطس الجاري حتى الخميس 22 أغسطس الجاري.

يضم المعرض 55 لوحة تتنوع بين البورتريهات، المناظر الطبيعية، والفن التجريدي، وهو نتاج خمس سنوات من عمل الفنانة مريم وجيه أثناء وبعد دراستها الحرة للفنون.

وعقب الافتتاح، وجه وزير الثقافة بعرض بعض أعمالها بمبنى وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الفنانين من ذوي الهمم في المشهد الثقافي.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو على أهمية تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لدعم ذوي القدرات الخاصة، واكتشاف مواهبهم، وصقل قدراتهم ، وإدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي. وأشاد بالمستوى الإبداعي الرائع للمعرض، مشيرًا إلى أن هذا الحدث ليس مجرد احتفاء بقيمة الفنانة "مريم"، بل هو تأكيد على قدرة الشباب المبدع في الإسهام بتقدم المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن الأعمال الفنية المتميزة للفنانة "مريم" تُجسد إرادتها القوية وقدرتها الاستثنائية على التغلب على التحديات، حيث أثبتت من خلال لوحاتها أن الفن لغة قادرة على اجتياز العقبات.

درست مريم في أربعة أقسام: الجرافيك، النحت، الجدارية، والتصوير الزيتي. وشاركت في العديد من المعارض الدولية والمحلية، مثل معرض "أولادنا" للفنون التشكيلية على مدار سبع سنوات متتالية، وحصلت على درع الملتقى في دورته الثانية.

كما فازت بجائزة التميز في مسابقة الأزهر الشريف على مدار ثلاث سنوات، وقد أشادت منظمة اليونيسيف بموهبتها الفنية.