انت الأن تتابع خبر عائد هيغير حياتك...البنك الأهلي المصري يطرح شهادة الادخار البلاتينية بعائد ٤٨٩٥٨ جنيه كل شهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتيح الشهادة البلاتينية السنوية للعملاء فرصة الحصول على عائد 23.5% شهريًا، أو 23% يوميًا، أو 27% سنويًا، يتم صرفها في نهاية فترة الشهادة.

ويتميز البنك الأهلي المصري بتقديم أسعار فائدة تنافسية على منتجاته الادخارية، ومن بين هذه المنتجات يقدم البنك شهادة الادخار السنوية البلاتينية.

ونعرض في هذا التقرير تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري “السنوية البلاتينية” وكيفية الحصول على عائد شهري منها 48.958 جنيهًا.

مثال بالأرقام :

عند استثمار مبلغ 2.5 مليون جنيه في شهادة الادخار البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري، ستحصل على عائد يومي قدره 1,575 جنيه، إذا اخترت إنفاق العائد اليومي بفائدة 23%.

بينما تحصل على عائد يومي عائد قدره 48,958 جنيه شهريًا بفائدة 23.5%، مما يعطي عائدًا سنويًا قدره 675,000 جنيه في نهاية فترة الشهادة، بمعدل فائدة 27%.

معدل عائد الشهادة:

– عائد سنوي 23% يصرف يوميا.

– عائد سنوي 23.5% يصرف شهرياً.

– عائد سنوي 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة.

تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية السنوية:

– مدة الشهادة سنة واحدة.

– من الممكن الاقتراض بضمانها.

– عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

وتصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.