انت الأن تتابع خبر عائد هيغير حياتك...البنك الأهلي المصري يطرح شهادة الادخار البلاتينية بعائد ٤٨٩٥٨ جنيه كل شهر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتيح الشهادة البلاتينية السنوية للعملاء فرصة الحصول على عائد 23.5% شهريًا، أو 23% يوميًا، أو 27% سنويًا، يتم صرفها في نهاية فترة الشهادة.
- ويتميز البنك الأهلي المصري بتقديم أسعار فائدة تنافسية على منتجاته الادخارية، ومن بين هذه المنتجات يقدم البنك شهادة الادخار السنوية البلاتينية.
- ونعرض في هذا التقرير تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري “السنوية البلاتينية” وكيفية الحصول على عائد شهري منها 48.958 جنيهًا.
مثال بالأرقام :
- عند استثمار مبلغ 2.5 مليون جنيه في شهادة الادخار البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري، ستحصل على عائد يومي قدره 1,575 جنيه، إذا اخترت إنفاق العائد اليومي بفائدة 23%.
- بينما تحصل على عائد يومي عائد قدره 48,958 جنيه شهريًا بفائدة 23.5%، مما يعطي عائدًا سنويًا قدره 675,000 جنيه في نهاية فترة الشهادة، بمعدل فائدة 27%.
معدل عائد الشهادة:
- – عائد سنوي 23% يصرف يوميا.
- – عائد سنوي 23.5% يصرف شهرياً.
- – عائد سنوي 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة.
تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري البلاتينية السنوية:
- – مدة الشهادة سنة واحدة.
- – من الممكن الاقتراض بضمانها.
- – عائد ثابت طوال مدة الشهادة.
وتصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- – يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي مباشرة لشراء الشهادة.
- – يمكن إصدار بطاقات الائتمان بكافة أنواعها بضمان هذه الشهادات.
- – متاح للأفراد البالغين والقصر (المصريين والأجانب).
- – لا يمكن استرجاعها قبل مرور 6 أشهر، من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- – يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط التي يعلنها البنك، ويتم استرداد الشهادة عند انتهاء مدتها بقيمتها الاسمية كاملة.