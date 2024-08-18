انت الأن تتابع خبر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 ورابط الاستعلام عنها عبر التأمينات الاجتماعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميع أصحاب المعاشات في تلك الفترة يرغبون بمعرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، وذلك بالزيادة الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في مارس الماضي، والتي تصل قيمتها إلى 15%، وأشارت الحكومة إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة الزيادة ومعرفة موعد صرف المعاشات، وذلك من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية الذي يحتاج إلى اتباع عدة تعليمات بداخله للاستفادة من الخدمة الإلكترونية بالشكل الأمثل.

موعد صرف رواتب المعاشات 2024

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، وأكدت إلى أنه يشهد وجود زيادة في قيمة الرواتب بعد قرار الزيادة الأخير المعلن من الحكومة، وجاء موعد صرف المعاشات في اليوم الأول من سبتمبر المقبل، الذي يوافق يوم الأحد وهو اليوم المتعارف عنه دائما لصرف رواتب المعاشات إلى المستفيدين.

كيفية الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2024

خلال دقائق قليلة يتمكن المستفيد من الاستعلام عن جميع التفاصيل المتعلقة برواتب المعاشات لشهر سبتمبر، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

انتقل في البداية إلى بوابة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على أيقونة صاحب المعاش، وبعد ذلك قم بتحديد زر الخدمات التأمينية.

يمكنك إضافة بعض البيانات اللازمة بشكل صحيح.

ابدأ في تدوين الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

ثم قم بالنقر على زر الاستعلام.

جميع البيانات المتعلقة بمعاش المستفيد تظهر إليك، من ضمنها قيمة الدعم وموعد الصرف.

أماكن صرف المعاشات

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية الأماكن الرسمية، التي من خلالها تقدم خدمة صرف رواتب المعاشات في كل شهر، وعلى المستفيد اختيار الأقرب والأسهل، وقد تم توفير تلك الأماكن لتجنب حدوث تزاحم وتكدس في مكان واحد، لذا أبرز أماكن صرف المعاشات هي كالآتي:

مكاتب شركة فوري.

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي.

المحافظ الإلكترونية.

حقيقة زيادة معاشات شهر سبتمبر 2024