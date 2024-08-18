التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية لتنسيق المرحلة الأولى

أحمد جودة - القاهرة - نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى عام 2024

بدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 12/8/2024 حتى يوم الجمعة الموافق 16/8/2024 ولمدة 5 أيام.

وفقًا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة بعد زيادة الدرجات التي تمت من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:

الحدود الدنيا للشعب العلمية المرحله الاولي:

طب المنصورة 390

هندسة بترول وتعدين السويس 390

طب دمياط 389

طب الزقازيق 389

طب فاقوس 388

طب سوهاج 388

طب الإسكندرية 388

طب القاهرة 387

طب طنطا 387

طب كفر الشيخ 386.5

طب بور سعيد 385.5

طب بنها 385.5

طب المنوفية بشبين الكوم 385

طب أسنان المنصورة 385

طب عين شمس 385

طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5

طب حلوان 384.5

طب أسيوط 384

طب الفيوم 383.5

طب السويس 383.5

طب بني سويف 383

طب المنيا 383

طب أسنان جنوب الوادي 383

طب جنوب الوادي 383

طب العريش 382.5

طب الاقصر 382.5

طب الوادي الجديد 382

طب أسوان 382

طب أسنان أسيوط 381.5

طب أسنان كفر الشيخ 381.5

طب أسنان المنيا 381.5

طب أسنان الزقازيق 381.5

طب أسنان طنطا 381.5

طب أسنان عين شمس 381

طب أسنان الإسكندرية 381

طب أسنان القاهرة 381

طب أسنان المنوفية 381

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381

طب أسنان السويس 380.5

طب أسنان بني سويف 380.5

طب أسنان الفيوم 380.5

صيدلة سوهاج 380

علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5

علاج طبيعي بورسعيد 379

علاج طبيعي جنوب الوادي 379

علاج طبيعي بنها 379

علاج طبيعي القاهرة 378.5

صيدلة جنوب الوادي 378.5

صيدلة المنصورة 378.5

علاج طبيعي قناة السويس 378.5

علاج طبيعي بني سويف 378

صيدلة أسيوط 378

علاج طبيعي السويس 378

صيدلة الزقازيق 377.5

صيدلة المنيا 377.5

صيدلة طنطا 377.5

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5

صيدلة بور سعيد 377

صيدلة المنوفية 377

صيدلة الإسكندرية 377

صيدلة القاهرة 377

صيدلة دمنهور 377

صيدلة بني سويف 377

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5

هندسة القاهرة 376.5

صيدلة الفيوم 376.5

صيدلة عين شمس 376.5

صيدلة مدينة السادات 376

صيدلة حلوان 376

صيدلة ج الوادي الجديد 376

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375

هندسة المنصورة 374

هندسة عين شمس 373.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5

هندسة سوهاج 373

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5

طب بيطري سوهاج 372

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372

هندسة الزقازيق 372

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5

طب بيطري المنصورة 371.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371

هندسة دمياط 371

هندسة طنطا 370

هندسة بور سعيد 369.5

هندسة الإسكندرية 369

هندسة بنها بشبرا 369

هندسة بنها 368

هندسة كفر الشيخ 368

هندسة حلوان 367.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5

هندسة السويس 367

هندسة المنوفية بشبين الكوم 367

هندسة حلوان بالمطرية 366.5

هندسة جنوب الوادي 366.5

هندسة الفيوم 365.5

هندسة بني سويف 364.5

هندسة أسيوط 364

هندسة أسوان 364

هندسة المنيا 364

هندسة الطاقة أسوان 363.5

تخطيط عمراني القاهرة 360

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5