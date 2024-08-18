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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية لتنسيق المرحلة الأولى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية بالجامعات والمعاهد المرحلة الأولى عام 2024
بدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 12/8/2024 حتى يوم الجمعة الموافق 16/8/2024 ولمدة 5 أيام.
وفقًا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة بعد زيادة الدرجات التي تمت من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:
الحدود الدنيا للشعب العلمية المرحله الاولي:
طب المنصورة 390
هندسة بترول وتعدين السويس 390
طب دمياط 389
طب الزقازيق 389
طب فاقوس 388
طب سوهاج 388
طب الإسكندرية 388
طب القاهرة 387
طب طنطا 387
طب كفر الشيخ 386.5
طب بور سعيد 385.5
طب بنها 385.5
طب المنوفية بشبين الكوم 385
طب أسنان المنصورة 385
طب عين شمس 385
طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5
طب حلوان 384.5
طب أسيوط 384
طب الفيوم 383.5
طب السويس 383.5
طب بني سويف 383
طب المنيا 383
طب أسنان جنوب الوادي 383
طب جنوب الوادي 383
طب العريش 382.5
طب الاقصر 382.5
طب الوادي الجديد 382
طب أسوان 382
طب أسنان أسيوط 381.5
طب أسنان كفر الشيخ 381.5
طب أسنان المنيا 381.5
طب أسنان الزقازيق 381.5
طب أسنان طنطا 381.5
طب أسنان عين شمس 381
طب أسنان الإسكندرية 381
طب أسنان القاهرة 381
طب أسنان المنوفية 381
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381
طب أسنان السويس 380.5
طب أسنان بني سويف 380.5
طب أسنان الفيوم 380.5
صيدلة سوهاج 380
علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5
علاج طبيعي بورسعيد 379
علاج طبيعي جنوب الوادي 379
علاج طبيعي بنها 379
علاج طبيعي القاهرة 378.5
صيدلة جنوب الوادي 378.5
صيدلة المنصورة 378.5
علاج طبيعي قناة السويس 378.5
علاج طبيعي بني سويف 378
صيدلة أسيوط 378
علاج طبيعي السويس 378
صيدلة الزقازيق 377.5
صيدلة المنيا 377.5
صيدلة طنطا 377.5
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5
صيدلة بور سعيد 377
صيدلة المنوفية 377
صيدلة الإسكندرية 377
صيدلة القاهرة 377
صيدلة دمنهور 377
صيدلة بني سويف 377
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5
هندسة القاهرة 376.5
صيدلة الفيوم 376.5
صيدلة عين شمس 376.5
صيدلة مدينة السادات 376
صيدلة حلوان 376
صيدلة ج الوادي الجديد 376
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375
هندسة المنصورة 374
هندسة عين شمس 373.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5
هندسة سوهاج 373
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5
طب بيطري سوهاج 372
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372
هندسة الزقازيق 372
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5
طب بيطري المنصورة 371.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371
هندسة دمياط 371
هندسة طنطا 370
هندسة بور سعيد 369.5
هندسة الإسكندرية 369
هندسة بنها بشبرا 369
هندسة بنها 368
هندسة كفر الشيخ 368
هندسة حلوان 367.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5
هندسة السويس 367
هندسة المنوفية بشبين الكوم 367
هندسة حلوان بالمطرية 366.5
هندسة جنوب الوادي 366.5
هندسة الفيوم 365.5
هندسة بني سويف 364.5
هندسة أسيوط 364
هندسة أسوان 364
هندسة المنيا 364
هندسة الطاقة أسوان 363.5
تخطيط عمراني القاهرة 360
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5