خدمات طبية مميزة في مهرجان العلمين الجديدة 2024 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 02:26 مساءً - كشف الدكتور محمد سيد، رئيس اللجنة الطبية لمهرجان العلمين الجديدة، عن الخدمات التي توفرها اللجنة للرياضيين في كل الأنشطة والفعاليات خلال المهرجان.

وقال الدكتور محمد سيد، في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس"، اليوم: "البعثة الطبية في العلمين مسؤولة عن سلامة اللاعبين في كرة القدم وفي كل الألعاب الأخرى، مثل البادل والسلة وغيرها".

وواصل: "نحن مستعدون لأي ظرف طارئ في كل الرياضات والإصابات، والتعامل معها، بتوافر إسعافات أولية، وفي حال كان هناك إصابة تستدعي الذهاب للمستشفى".