نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي تعلن عن أماكن شاغرة بالكليات والمعاهد للشعب العلمية لتنسيق المرحله التانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 أغسطس ولمدة 5 أيام.

أماكن شاغرة بالكليات والمعاهد للشعب العلمية:

حقوق عين شمس

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

حقوق القاهرة

حقوق المنيا

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق الفيوم

حقوق كفرالشيخ

فنى تمريض طنطا

زراعة طنطا

زراعة دمياط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

آثار الزقازيق بصان الحجر

تجارة الإسكندرية

الاعاقة والتأهيل بني سويف

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

تمريض حلوان

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

معهد فني صحى بنى سويف

إعلام جنوب الوادي

حقوق الزقازيق

تجارة جنوب الوادي

إعلام المنوفية

آداب الوادي الجديد

تربية سوهاج

ألسن الأقصر

علوم بنات عين شمس

ألسن الفيوم

علوم السويس

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

تمريض عين شمس

تمريض مطروح

معهد فني صحى الوادي الجديد

فنون جميلة (فنون) الأقصر

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

حقوق طنطا

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

حقوق جنوب الوادي

تجارة سوهاج

آداب سوهاج

علوم دمنهور

علوم دمياط

معهد فني صحى الزقازيق

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم

ألسن أسوان

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

تربية بني سويف

سياسة واقتصاد بني سويف

تمريض أسوان

تمريض بني سويف

تمريض جنوب الوادي

علوم الاقصر

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم

علوم الفيوم

علوم المنيا

طب بيطري مطروح

طب بيطري الوادي الجديد

فنى صحي جنوب الوادي

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

تمريض دمياط

طب بيطري مدينة السادات

معهد فني صحى المنصوره

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق بور سعيد

معهد فني صحى طنطا

علوم حلوان

علوم الارض بني سويف

علوم كفر الشيخ

علوم العريش

علوم أسوان

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم أسيوط

طب بيطري أسيوط

إعلام القاهرة

علوم عين شمس

آثار جنوب الوادي

طب بيطري المنوفية

علوم الإسكندرية

طب بيطري الإسكندرية

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

طب بيطري دمنهور

علوم سوهاج

ألسن سوهاج

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

علوم القاهرة

طب بيطري القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

علوم جنوب الوادي

حقوق المنصورة

طب بيطري المنيا

علوم المنصورة

علوم طنطا

علوم بور سعيد

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم

ألسن كفر الشيخ

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

علوم الزقازيق

زراعة الزقازيق

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري العريش

معهد فني صحى بور سعيد

معهد فني صحى اسيوط

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى اسماعيليه

معهد فني صحى سوهاج

علوم بنها

طب بيطري بنها

علوم المنوفية بشبين الكوم

طب بيطري أسوان

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

طب بيطري عين شمس

حاسبات ومعلومات العريش علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

معهد فني صحى بنها

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

طب بيطري جنوب الوادي

زراعة سوهاج

ألسن عين شمس

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

طب بيطري كفر الشيخ

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم

علوم بني سويف

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

طب بيطري بني سويف

إعلام عين شمس

تمريض بنها

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض بور سعيد

تمريض سوهاج

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

تمريض القاهرة

تمريض المنيا

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض الفيوم

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

حقوق بني سويف

تجارة بور سعيد

تربية رياضية بنين المنصورة

آداب العريش

علوم كفر الشيخ رياضة

آداب انتساب موجه القاهرة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

حقوق بنها

ألسن كفر الشيخ رياضة

علوم دمنهور رياضة

تجارة عين شمس

تجارة المنصورة

تجارة وإدارة أعمال حلوان

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة

معهد فني صحى رياضه بنها

حقوق أسيوط

علوم حلوان رياضة

علوم السويس رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

علوم الزقازيق رياضة

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية

ألسن عين شمس رياضة

زراعة الزقازيق رياضة

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

علوم المنصورة رياضة

معهد فني صحى رياضه سوهاج

معهد فني صحى رياضه الزقازيق

فنون تطبيقية طنطا

معهد فني صحى رياضه طنطا

فنون تطبيقية دمياط

فنون جميلة (فنون) حلوان

فنون تطبيقية بنها

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

آداب المنصورة

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

إعلام القاهرة رياضة

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

علوم عين شمس رياضة

فنون تطبيقية حلوان

علوم بور سعيد رياضة

معهد فني صحى رياضه المنصورة

معهد فني صحى رياضه اسيوط

علوم القاهرة رياضة

تجارة القاهرة

حقوق سوهاج

سياسة واقتصاد السويس رياضة

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

حاسبات ومعلومات العريش رياضة

علوم الاقصر رياضة

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

علوم البترول والتعدين مطروح

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

تجارة الزقازيق

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

فنون جميلة (فنون) المنصورة

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

علوم الإسكندرية رياضة

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

فنون تطبيقية بني سويف

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

فنون جميلة (عمارة) المنصورة

فنون جميلة (عمارة) حلوان

فنون جميلة (عمارة) أسيوط

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

فنون جميلة (عمارة) المنيا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

سياحة وفنادق الإسكندرية

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات

سياحة وفنادق بني سويف

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق مدينة السادات

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس

سياحة وفنادق المنيا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

سياحه وفنادق الاقصر

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

سياحة وفنادق المنصورة

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

سياحة وفنادق مطروح

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ

تجارة أسوان

تربية فنية المنيا

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

آداب انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية طفولة مبكرة مطروح

زراعة مطروح بفوكه

آثار أسوان

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

زراعة وموارد طبيعية أسوان

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

زراعة أسيوط/ رياضة

تربية الاقصر

تربية الاقصر رياضه

سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

إعلام عين شمس رياضة

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد

علوم الوادي الجديد

علوم الوادي الجديد رياضة

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد الكندى العالى للحاسب الإلى بالتجمع الخامس

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

ش.مطاعم فني سياحة قنا

آثار عين شمس

تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده)

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

تربية رياضية بنات دمياط

فني تمريض السويس

تربية رياضية بنات بنها

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنات السويس

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة

ألسن الفيوم رياضة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية مطروح رياضه

ثروة سمكية السويس

فنى تمريض جنوب الوادي

آداب بور سعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

تربية رياضية بنات العريش

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

فنون جميلة (فنون) المنيا

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

فنى تمريض كفر الشيخ

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

ألسن المنيا

زراعة الوادي الجديد

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج

إعلام المنوفية رياضة

فنى صحي جنوب الوادي رياضة

تربية نوعية مطروح

آثار ولغات مطروح

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية

المعهد التكنولوجى التطبيقى العالى ببنى سويف

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

تربية مطروح

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

آداب بنها

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط

أقتصاد منزلى حلوان

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

زراعة كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تجارة انتساب موجه السويس

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

آداب بني سويف

تجارة بني سويف

تربية نوعية كفر الشيخ

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تجارة انتساب موجه دمياط

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

تربية كفر الشيخ

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه أسيوط

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

دار العلوم المنيا

آثار القاهرة

زراعة المنيا

تربية المنيا

تربية رياضية بنات الفيوم

آداب المنيا

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

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تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية المنيا

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آثار دمياط

حقوق دمياط

تربية السويس

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه دمنهور

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بنها

حقوق انتساب موجه بنها

تجارة بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية بنها

معهد المنيا العالى للغات

ألسن المنيا رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

تربية طفولة مبكرة المنوفية

زراعة بنها بمشتهر

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية المنوفية بأشمون

ألسن أسوان رياضة

تربية المنوفية بشبين الكوم

فنى تمريض حلوان

آداب المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

إعلام جنوب الوادي رياضة

زراعة المنوفية بشبين الكوم

آثار الفيوم

تجارة كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

زراعة الفيوم رياضة

زراعة بنها رياضة بمشتهر

زراعة كفر الشيخ رياضة

زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة

زراعة دمياط رياضة

تجارة العريش

تجارة انتساب موجه العريش

معهد فني صحى اسوان

معهد فني صحى امبابة

إعلام بني سويف رياضة

علوم الارض بني سويف رياضة

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

تربية نوعية الزقازيق

فنى تمريض أورام القاهرة

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

زراعة الإسكندرية رياضة

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

تربية الفيوم

تربية (طفولة) دمنهور

آداب كفر الشيخ

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي للغات 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات

زراعة عين شمس رياضة

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

زراعة المنصورة رياضة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

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العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

تربية حلوان

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الإلى بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

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