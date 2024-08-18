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أحمد جودة - القاهرة - تنسيق الثانوية العامة 2024: كشف النقاب عن نتائج المرحلة الأولى وبداية العد التنازلي للمرحلة الثانية

تنسيق الثانوية العامة 2024: كشف النقاب عن نتائج المرحلة الأولى وبداية العد التنازلي للمرحلة الثانية.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عن نتائج تنسيق الثانوية العامة لعام 2024، حيث شملت المرحلة الأولى التي أُغلقت فترة تسجيل رغباتها عبر الموقع الإلكتروني بين 12 و16 أغسطس 2024. وقد جرى تحديث الحد الأدنى للقبول لكل شعبة وفقًا للتعديلات الأخيرة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل المرحلة الأولى:

تنسيق الثانوية العامة 2024: كشف النقاب عن نتائج المرحلة الأولى وبداية العد التنازلي للمرحلة الثانية

- الشعبة العلمية: الحد الأدنى للقبول بلغ 371 درجة (90.48%)، وقدم لهذه المرحلة 26،349 طالبًا.

- الشعبة الهندسية: تم تحديد الحد الأدنى بـ 357 درجة (87.7%)، وبلغ عدد المتقدمين 16،100 طالب.

- الشعبة الأدبية: الحد الأدنى للقبول كان 280 درجة (68.29%)، وتقدم 74،015 طالبًا لهذه الشعبة.

إجمالي الطلاب المقبولين في المرحلة الأولى وصل إلى 116،464 طالبًا. من بين المتقدمين، سجل 42،333 طالبًا في الشعبة العلمية و72،129 طالبًا في الشعبة الأدبية، بينما تخلف 2،002 طالب عن التسجيل.

فيما يخص نتائج الترشيح، فقد تم قبول 41،938 طالبًا في كليات الشعبة العلمية و71،867 طالبًا في كليات الشعبة الأدبية، بالإضافة إلى قبول 391 طالبًا في المعاهد العلمية و255 طالبًا في المعاهد الأدبية. كما تبين أن 11 طالبًا استنفدوا رغباتهم بالكامل.

المرحلة الثانية من التنسيق:

ستبدأ المرحلة الثانية من التنسيق من 20 إلى 24 أغسطس 2024. وسيكون الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة 265 درجة (64.63%) للشعبة العلمية، مع السماح لـ 286،088 طالبًا بالتقديم. أما الشعبة الأدبية، فسيكون الحد الأدنى للقبول 230 درجة (56.09%)، ويحق لـ 66،969 طالبًا التقديم.

بذلك، سيصبح العدد الإجمالي للطلاب المؤهلين للتقديم في المرحلة الثانية 353،057 طالبًا، سيتمكن الطلاب من طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب، وستُرسل الكشوف النهائية إلى الكليات بعد إعلان نتائج تقليل الاغتراب.