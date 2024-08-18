نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر للطيران تطلق حملة دعائية واسعة للنسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت شركة «مصر للطيران»، الناقل الرسمي للنسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء «Egypt International Airshow»، حملة دعائية كبيرة للترويج لهذا الحدث الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024 بمدينة العلمين الجديدة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الشركة لدعم وترويج هذا المعرض الهام على مستوى عالمي، ولتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال الطيران والفضاء.

حملة دعائية شاملة على أسطول مصر للطيران

في خطوة لدعم المعرض والترويج له، قامت مصر للطيران بوضع شعار المعرض على عدد من طائرات أسطولها، بالإضافة إلى وضع الشعار على غطاء الرأس داخل الطائرات (head rest) كجزء من الحملة الدعائية.

وتم عرض فيديو ترويجي للمعرض على شاشات الطائرات خلال الرحلات، بهدف تعريف المسافرين بهذا الحدث العالمي.

كما امتدت الحملة إلى جميع مكاتب مصر للطيران الداخلية والخارجية المنتشرة حول العالم، حيث يتم عرض الفيديو الترويجي للمعرض على شاشات المكاتب، بالإضافة إلى استخدام بانرات دعائية وتوزيع منشورات ترويجية في جميع المكاتب بهدف الترويج للحدث على نطاق واسع.

تخفيضات خاصة للمشاركين وتنظيم رحلات إلى مطار العلمين

كجزء من استراتيجيتها لدعم المشاركين في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، قررت مصر للطيران تقديم تخفيض بنسبة 15% على جميع خطوطها الجوية القادمة من مختلف الوجهات العالمية للمشاركين في المعرض.

ولتسهيل حضور الضيوف والمشاركين، ستقوم الشركة بتنظيم رحلات إلى مطار العلمين الجديدة قبل وأثناء وبعد فترة المعرض، مما يوفر خيارات متعددة للسفر داخليًا وخارجيًا.

وتعد هذه الخطوة داعمًا قويًا لحركة السياحة نحو مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد واحدة من أحدث وأجمل الوجهات الساحلية العالمية، خاصة خلال موسم الصيف.

أهمية معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

يعد معرض «مصر الدولي للطيران والفضاء» منصة فريدة لتعزيز التعاون الدولي في صناعة النقل الجوي والفضاء، حيث سيشهد حضور العديد من خبراء صناعة الطيران والدفاع من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

ومن المتوقع أن يضم المعرض كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة في صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء، مما يوفر فرصة مميزة لتبادل الرؤى وعرض الأفكار المبتكرة التي تهدف إلى رسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالمي.

فرص الشراكة واستعراض أحدث التقنيات

يشكل المعرض فرصة واعدة لخلق شراكات جديدة بين قادة الصناعة والأطراف المعنية، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران والفضاء.

يعد هذا الحدث خطوة هامة نحو تطوير صناعة النقل الجوي في مصر ودعمها على الصعيد العالمي، مما يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في هذا المجال.