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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2024: مواعيد وشروط القبول في كليات علمي وأدبي

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2024: مواعيد وشروط القبول في كليات علمي وأدبي.. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، في مؤتمر صحفي عن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى لعام 2024. ستبدأ المرحلة الثانية من التنسيق يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 وتستمر لمدة خمسة أيام.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية هو 64.63% لطلاب شعبة علمي و56.09% لطلاب شعبة أدبي.

فيما يخص كليات شعبة أدبي، تُحدد الحدود الدنيا للقبول كالتالي:

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2024: مواعيد وشروط القبول في كليات علمي وأدبي

- سياحة وفنادق مطروح: 246.5 درجة.

- حقوق طنطا: 262 درجة.

- حقوق الإسكندرية: 262.5 درجة.

- آداب الوادي الجديد: 270.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه دمنهور: 284.5 درجة.

أما في شعبة علمي علوم، فتكون الحدود الدنيا للقبول في كليات الطب البيطري كالتالي:

- طب بيطري مطروح: 353.0 درجة.

- طب بيطري سوهاج: 360.5 درجة.

- طب بيطري عين شمس: 359.0 درجة.

- تمريض الإسكندرية: 333 درجة.

وفي شعبة علمي رياضة، تشمل الحدود الدنيا للقبول:

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا: 70.48%.

- كلية حاسبات ومعلومات طنطا: 82.19%.

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة: 68.04%.

تستمر الوزارة في متابعة نتائج التنسيق وتحديث البيانات حسب تطورات الوضع الأكاديمي.