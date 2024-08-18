مجلس السيادة السوداني: إرسال وفدا للقاهرة لمناقشة رؤيتها في إنفاذ اتفاق جدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 04:30 مساءً - أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم، الاحد، ارسال وفد من الحكومة السودانية الي القاهرة، لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة.

وبحسب بيان للمجلس السيادة السوداني على صفحته الرسمية على فيسبوك: بناءً على اتصال مع الحكومة الإمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي الي السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة، عليه سترسل الحكومة وفداً الي القاهرة لهذا الغرض .