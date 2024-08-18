نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتلقى تقريرًا عن خطوط الوزارة الساخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا مفصلًا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من يناير حتى يونيه 2024، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكاوى.

استقبال أكثر من 900 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى

وقد استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال تلك الفترة ما يزيد على 900 ألف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعى أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وقام مسئولو الوزارة بالرد على هذه الاتصالات بنسبة 90٪ من جملة هذه الاتصالات، حيث استقبلت خطوط الوزارة ما يزيد على 900 ألف اتصال تم الرد على عدد 885671 اتصالا منها، وقام مسئولو الوزارة باستقبال عدد 585436 اتصالا على الخط الساخن رقم 19680 والخاص ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وتم الرد على عدد 548389 منها بنسبة 97٪.

كما تم استقبال عدد 225874 اتصالا على الخط الساخن رقم 16868 الخاص ببنك ناصر الاجتماعي، وتم الرد على 105516 اتصالا منها بنسبة 59٪، وتم استقبال عدد 98325 اتصالا على الخط الساخن رقم 15044 الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة بالوزارة، وتم الرد على عدد 91897 اتصالا منها بنسبة تصل إلى 94٪.

وتم استقبال عدد 64189 اتصالا على الخط الساخن رقم 15044 أيضا والخاص ببطاقات الخدمات المتكاملة بشركة إي فاينانس، تم الرد منها على عدد 60981 اتصالا بنسبة 96٪.

في حين تم إستقبال عدد 45356 اتصالا على الخط الساخن رقم 16023 الخاص بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تم الرد على عدد 44031 اتصالا منها بنسبة 96٪، كما استقبل الخط الساخن الرئيسي للوزارة رقم 16439 عدد 35328 اتصالا تم الرد على عدد 34857 منها بنسبة 98٪.

وتنوعت الاتصالات ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى، فيما يخص برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة تم استقبال عدد 412193 استفسارا وعدد 87178 طلبا وعدد 15018شكوى، وفيما يخص بنك ناصر الاجتماعي تم استقبال عدد 92236 استفسارا وعدد 2742 طلبا وعدد 601 شكوى، وفيما يخص بطاقات الخدمات المتكاملة بالوزارة تم استقبال عدد 71313 استفسارا وعدد 1427طلبا وعدد 9714 شكوى، وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة بإي فاينانس تم استقبال عدد 55428 استفسارا وعدد 4065 طلبا وعدد 475 شكوى، وفيما يخص صندوق مكافحة وعلاج الادمان تم استقبال عدد 16859 استفسارا وعدد 26584 طلبا وعدد 138 شكوى، وعلى الخط الساخن الرئيسي للوزارة تم استقبال عدد 28682 استفسارا، وعدد 1359 طلبا وعدد 7203 شكوى.

وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط الوزارة المختلفة محافظة المنيا ثم البحيرة ثم الجيزة ثم سوهاج ثم القاهرة، في حين كانت أقل المحافظات اتصالا محافظة جنوب سيناء ثم شمال سيناء ثم الوادي الجديد.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ( 16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي ( 16868).