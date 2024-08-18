نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" كلمة السر في تغيير حياة مريض إدمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المخدرات وهم وطريق آخره الضياع وخسارة كل شيء بهذه الكلمات، تحدث "سيف الدين ياسر "متعافي الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن رحلة معاناته خلال تعاطى المواد المخدرة وكيف دمرت المخدرات حياته وكاد أن يخسر أسرته وزوجته بعدما خسر أمواله في الإنفاق على التعاطي

"سيف" يشارك في مهرجان العلمين الجديدة بمنتجات المشغولات اليدوية والنقش على المعادن والأخشاب.. وتصميمات المشغولات تبهر الزائرين

"سيف" يبلغ من العمر 31 عاما يعمل حاليا صانع للمشغولات اليدوية بمهارة كبيرة،وظل يتعاطى المواد المخدرة لمدة تقرب من 14 عاما بسبب أحد أصدقاء السوء معتقدا بأن المخدرات ستساعده على العمل لفترات طويلة، وأيضا في نسيان الهموم وبعض المعتقدات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتجربة وحب الإستطلاع من أصدقاء السوء ،وبدأ رحلة العلاج مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعد الاتصال على رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث وصف الخط الساخن بطوق النجاة، بعدما تم تحويله إلى أحد مراكز العزيمة التابعة للصندوق.



ووصف "سيف" مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمنزله الثاني لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التي تلقاها داخل المركز إعادته للحياة مرة أخرى، حيث حصل على كافة الخدمات العلاجية والتأهيل بأعلى معايير الجودة مجانا طوال فترة الإقامة لمدة تقرب من 60 يوما بعدما كاد أن يفقد حياته وتتعرض أسرته للتشرد،حيث لديه اثنين من الأبناء ولد 10 سنوات وآخر 4 سنوات، وأنه طوال فترة التعاطي فقد الإحساس تجاه أسرته دون الإنفاق على أبنائه،لكن ساعده والده في الإنفاق على أسرته، موجها الشكر لوالده وزوجته التي أصرت على الوقوف بجانبه بعد الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان وتلقيه العلاج وحاليا يحتفل بمرور عامان على تعافيه من الإدمان بأحد المراكز العلاجية التابعة،كما يشارك حاليا بمعرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين الجديدة والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة،حيث يشارك بالمشغولات اليدوية والنقش على الخشب والمعادن والزجاج المعشق والتي أبهرت الزوار من الحضور، لافتا إلى أن مقابلته مع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال تفقدها المعرض،وحرص الوزيرة على الاستماع لقصته وتوفير أوجه الرعاية من خلال الصندوق وحثه على الاستمرار في التعافي جعله يشعر بأن الصندوق هو منزله الثاني.



متعافي الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أشار إلى أن بداية رحلة تعاطيه للمواد المخدرة، أحد أصدقاء السوء بتعاطي بعض المواد المخدرة والتي كادت أن تفقده حياته موجها رسالة للشباب "المخدرات وهم وطريق آخره الضياع وفى التعافى حياة" موجها الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان،والقائمين على هذا الصرح الكبير بسبب ما لمسه طوال فترة إقامته داخل المركز العلاجي من معاملة وصفها بمعاملة الأسرة لأحد أبنائها والمتابعة المستمرة، فضلا عن توفير كافة الخدمات العلاجية والترفيهية مجانا أيضا المشاركة حاليا في معرض تنمية الأسرة المصرية،كما أنه على تواصل بالأخصائيين بمركز العزيمة التابع للصندوق فى حالة وجود اى مشكلة تتعلق بالتعاطى مما يساعده على الاستمرار في التعافي .

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