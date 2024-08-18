مدبولى يتابع مع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عددا من ملفات العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 06:31 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف صدقي، عدداً من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بوكالة الفضاء المصرية، تضمنت الإشارة إلى الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية، والموقف التنفيذي لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وكذا ما يتعلق بتأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع عدد من المؤسسات والجهات، كما تناول عدداً من المشروعات المستقبلية للوكالة.

وخلال حديثه عن الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية، أشار الدكتور شريف صدقي، إلى إطلاق القمر الصناعي "مصر سات2" في ديسمبر من العام الماضي، والذي ساهم في اتاحة مسح كامل لمصر من خلال مرئياته، كما ساهم في إعداد التخطيط العمراني لعدد من المناطق، وكذا متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية بمختلف انحاء الجمهورية في العديد من القطاعات، هذا إلى جانب مساهمته في متابعة حركة الموانئ، والملاحة في قناة السويس، وكذا تحديد أنواع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتوزيعها.

وفى هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوكالة، والهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث تقوم الوكالة بتوفير بيانات القمر بدقة تفريقية 2 م، لتحديث الخرائط المساحية بمقياس رسم 10000:1.

وتطرق الدكتور شريف صدقي، خلال اللقاء، إلى القمر الصناعي التجريبي "نكس سات 1" الذي تم إطلاقه في مطلع فبراير الماضي، موضحاً أن نسبة توطين التكنولوجيا في هذا القمر وصلت إلى 40%، وأنه عمل خلال الأشهر الستة الماضية بنجاح في مداره تخطى خلالها عاصفة شمسية ومغناطيسية، كما خضع لأكثر من 400 اختبار، وتم إجراء أكثر من 600 اتصال، كما تم الحصول على أكثر من 1400 صورة بحجم بيانات تخطى 125 جيجا بايت، مستعرضاً عدداً من تلك الصور لعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وحول خطة التسويق لمرئيات الأقمار الصناعية، أشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ منصة الكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق المصرية من صور الأقمار الصناعية بسعر منافس للأسعار العالمية، وتوفيراً للعملة الأجنبية، كذا إلى جانب العمل على التوسع في إقامة المزيد من الشراكات العالمية في هذا المجال، بهدف تسويق صور وتطبيقات الأقمار الصناعية، والبدء في إجراءات لإنشاء شركة لتسويق منتجات وكالة الفضاء المصرية.

وفي إطار تلبية المتطلبات والاحتياجات، أشار الدكتور شريف صدقي إلى التعاون والتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لتوفير عدد من المرئيات التي تخص مجال عملها، لافتاً كذلك إلى أوجه التعاون الدولي في هذا الصدد مع عدد من الدول.

واستعرض الدكتور شريف صدقي عددا من الاتفاقيات التي تم ابرامها بالفعل، وجهود تفعيلها، كما تطرق إلى عدد آخر من الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها لتوقيعها خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور شريف صدقي، خلال اللقاء، إلى أن مصر فازت برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يُعد انجازا كبيرا حيث أنه أول مرة منذ تأسيس اللجنة في ديسمبر 1959 أن تترأس أعمال اللجنة دولة أفريقية، وتتولي هذه اللجنة التي تُعد أحد أكبر اللجان في الأمم المتحدة، حيث تضم نحو 102 دولة، تنظيم استكشاف الفضاء واستخدامه لصالح البشرية من أجل السلام والأمن والتنمية.

ونوه الدكتور شريف صدقي، في هذا الصدد، إلى فوز مصر برئاسة المجموعة العربية للتعاون الفضائي، مستعرضاً عدداً من بنود خطة عمل المجموعة على المدي القريب.

كما عرض الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال اللقاء، أبرز محاور استراتيجية تفعيل دور الوكالة كهيئة اقتصادية، مُشيراً في هذا الصدد إلى العديد من الأنشطة التي تقوم بها الوكالة، ومنها المساهمة في تصميم وتطوير وتصنيع الأقمار الصناعية، وكذلك تجميع وتكامل واختبار تلك الأقمار، مع القيام بدورٍ فاعل في التدريب والتأهيل، فضلاً عن استقبال بيانات الأقمار الصناعية، والتسويق لصور تلك الأقمار.

وفي هذا الصدد، تناول الدكتور شريف صدقي، موقف تصميم وتطوير وتصنيع الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء المصرية، كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن شراكة مع إحدى الشركات بهدف إنشاء شركة تابعة لوكالة الفضاء المصرية تعمل في عدة مجالات، منها نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية؛ وبالأخص في مجالات التصميم، والبرمجيات، وتصنيع المُكونات والأنظمة الفرعية للقمر، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة صناعية لدى الوكالة للصناعات الدقيقة، والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى تخصيص منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية، لاستضافة شركات بها، مع السعي لجذب واستقطاب الشركات ووكالات الفضاء العالمية لعرض منتجاتها في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، المُزمع عقده في شهر سبتمبر من العام الجاري، كما لفت إلى أن "وكالة الفضاء المصرية" ساهمت كذلك في تطوير نماذج لأقمار صناعية تعليمية، بحجم مبيعات بلغ حتى الآن نحو 5.8 مليون جنيه، مع التخطيط لأن يصل حجم المبيعات في العام 2024/2025 إلى 15 مليون جنيه.

وتطرق الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى المشروعات المستقبلية للوكالة.