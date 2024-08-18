نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يشارك في فعاليات مؤتمر "التعليم الهندسي" بنقابة المهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى مؤتمر "التعليم الهندسى" الذى نظمته نقابة المهندسين بمقر النقابة اليوم الأحد.

وأكد الدكتور سويلم، خلال كلمته بالمؤتمر، إهتمام الدولة المصرية بجودة التعليم الهندسى وتخريج مهندسين على مستوى متميز يخدم سوقالعمل فى مصر وخارجها، مشيدا بمجهودات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فى مجال تطوير التعليم الهندسى، ومؤكدا علىالدور الهام لنقابة المهندسين فى تعزيز كفاءة المهندسين بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل.

وأشار سويلم إلى أن ما شهدته منظومة الموارد المائية والري من أعمال تطوير خلال الفترة الماضية وما ستشهده مستقبلا يتطلب توفيرمهندسين على أعلى مستوى من الكفاءة وبما يحقق مستهدفات التطوير المنشودة، مشيرا لحرص الوزارة على تعيين مهندسين جدد منشباب الخريجين لزيادة أعداد المهندسين بالوزارة، وهو أمر حتمى للحفاظ على إستمرار منظومة العمل بالوزارة على يد كوادر متميزة منالمهندسين.

ولفت إلى وجود العديد من المجالات المتخصصة التى تتطلب وجود مهندسين أكفاء لمتابعتها وادارتها مثل أعمال تطوير منظومة تشغيل السدالعالى، وأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية، وإجراءات التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه، وإدارة المياه الجوفية،والرى الحديث بتقنياته المختلفة، بالإضافة لمجال معالجة مياه الصرف الزراعي الذى شهد توسعا كبيرا فى الإعتماد عليه مؤخرا لسد جزءمن الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية، وتقنيات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والذى يعد أحد الأدوات الهامة التى يمكن الإعتماد عليهامستقبلا للتعامل مع تحديات المياه والغذاء، مشيرا إلى أن سوق العمل سيستوعب أعدادا كبيرة من المهندسين الأكفاء خلال السنوات القادمةللعمل فى هذه المجالات.

كما أكد وزير الري أن وزارة الموارد المائية والري على استعداد للتعاون مع نقابة المهندسين لتدريب مهندسى الوزارة وخاصة الأجيالالجديدة منهم فى مختلف التخصصات الهندسية المرتبطة بأعمال الوزارة.