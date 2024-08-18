حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 09:35 مساءً - بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، وزيرة التنمية المحلية تجتمع مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمقر مجلس النواب.

وزيرا الشئون النيابية والتنمية المحلية يناقشان عددًا من الملفات والموضوعات التي تشكِّل أولويات المواطنين

أهمية التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان، التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الموافق 18 أغسطس 2024، مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، بحضور السيد المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمقر مجلس النواب. جاء اللقاء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، والتي تندرج ضمن مهام وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإدارة المحلية.

تناول اللقاء عددًا من القضايا المحورية، والتي من ضمنها قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، وتوصيات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتحقيق الأهداف المشتركة.

في ختام اللقاء، أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بجهود المستشار محمود فوزي في قيادة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في ظل إضافة مهام التواصل السياسي لها.