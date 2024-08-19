نائب وزير الخارجية السعودى يستقبل وزير الخارجية والهجرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - استقبل نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد الخريجي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لدى وصوله الرياض.

وقد توجه الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مساء الأحد ١٨ أغسطس الجاري إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات.

وكشف المتحدث الرسمي، بأن برنامج السيد وزير الخارجية سوف يشمل لقاءات عديدة، حيث سيعقد مباحثات سياسية مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كما سيلتقي السيد ماجد القصبي وزير التجارة السعودي. ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عبدالعاطي أيضاً مع رموز الجالية المصرية في السعودية، وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة.