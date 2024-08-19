تحت عنوان «ليلة الأبطال».. الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تحيي احتفالية المتحدة بأبطال الأولمبياد "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أحيت الفرقة المصرية للموسيقي والغناء ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة، حفل «ليلة الأبطال»، والتي تاتي في إطار احتفاء الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بأبطال الأولمبياد المصريين الفائزين والمشاركين في أولمبياد باريس، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

وقدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء عددا من الأغنيات الوطنية مثل «يا حبيبتي يا مصر» وغيرها من الأغنيات، في حضور أبطال الأولمبياد أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد جبر وعبد اللطيف منيع وكريم أبو كحلة ومحمد السيد.

وحرصت قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ومحمد يحيى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة على التقاط صور تذكارية مع الأبطال على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.