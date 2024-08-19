كامل الوزير يبحث مع السفير الكويتى بالقاهرة تدعيم التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 03:32 مساءً - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل وللوجستيات، وفي بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وبين الشعبين الشقيقين.

مشيرًا إلى أن وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب الكويتي في هذين المجالين بما يحقق مردود اقتصادي مثمر للجانبين ومن جانبه أشاد السفير الكويتي بالقاهرة بقوة العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شتى المجالات مؤكدًا أنها تدعو إلى الفخر وأن الجانب الكويتي حرص على زيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاعي النقل والصناعة.

ثم استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بشأن التعاون في قطاع النقل البحري بين الجانبين حيث سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة الماضية بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري، إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر، وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ، إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير كافة الموانئ المصرية وأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، والتي تعتمد أساسًا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك الحديدية، (ديزل- كهرباء)، التي ترتبط بوجود مطارات وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مضيفًا أن هذا التوقيع يدخل ايضا في إطار تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، ومنها مشروعات قطاع النقل البحري.

كما تناقش الجانبان حول فرص التعاون بين الجانبين في مجال المناطق اللوجستية مشيرًا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لإنشاء عدد ٣١ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض، بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة لافتًا إلى أن إنشاء هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يأتي في اطار ما تقوم به الوزارة حاليًا لإنشاء وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات هي ( ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان وذلك في اطار تحويل مصر الي مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أضاف الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في قطاع الصناعة خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة تعتمد على 7 محاور للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة.