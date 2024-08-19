تليفزيون بريكس: الساحل الشمالي يقود قاطرة النمو السياحي في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 03:32 مساءً - سلط تليفزيون "بريكس" اليوم الإثنين، الضوء على الفرص الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي لتصبح قاطرة النمو السياحي في مصر.

وأشار التليفزيون - في سياق تقرير له عن مناطق الجذب السياحي في مصر، والتي يأتي على رأسها منطقة الساحل الشمالي - إلى أن المنطقة مؤهلة لكي تصبح واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في مصر خاصة بعد التطوير الملحوظ الذي شهدته مدينة العلمين .