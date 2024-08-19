وزير العمل يشهد حِلف اليمين القانونية لـ 68 مفتش للبدء فى تأدية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 05:29 مساءً - شهد محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الاثنين ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،فعاليات حلف "اليمين القانونية" لـ 68 مفتش تفتيش عمل ، وسلامة وصحة مهنية ، من ديوان عام الوزارة ، و12 محافظة ، وذلك قبل إستلام مهامهم كمفتشين ،في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج 'عمال و أصحاب عمل " ، وإعداد وتأهيل صف ثانى من العاملين وتدريبهم على تحمل المسئولية الكاملة فى جميع المهام التى تقوم بها "الوزارة"..

وبحسب بيان صحفي،أوضح "الوزير"، أن "الوزارة"تسعى من خلال هذا الإجراء،ضخ دماءً جديدة من المفتشين في ديوان الوزارة ،والمديريات، مطالباً المفتشين الجُدد بأن يكونوا جيل يتصف بالسُمعة الطيبة ،والإخلاص في العمل ،لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام، مشدداً على مفتشى العمل بالمديريات ،بتفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت ، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،والقوانين ذات الصلة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية ،من أجل توفير بيئة عمل آمنة ،ولائقة،مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة العمل الميدانية،وتوضيح دورها الهام التى تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.

يجدر بالذكر أن نص اليمين القانونية كانت : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرًا من أسرار المهنة، أو أي اختراع صناعي أطلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد" ..ويُمثل المفتشين الجدد، ديوان عام الوزارة و 12 مديرية عمل هى : القاهرة ، والدقهلية، والأسكندرية ، والجيزة ، وأسوان ، والأقصر ، وبني سويف ،والقليوبية ، والمنوفية ، ودمياط،وبورسعيد، ومطروح..وتأتى مراسم حلف اليمين التى حضرها عدد من قيادات الوزارة ، تنفيذاً لنص الفقرة الثانية من المادة 232 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و التى تنص على ( و يحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بعمله بالأمانة و الاخلاص و ألا يفشى سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد ترك العمل ) .