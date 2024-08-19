الفريق أحمد خليفة يتفقد مراحل تدريبية لمشروع تكتيكى بإحدى وحدات الجيش الثالث (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 05:30 مساءً - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكى والذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب هشام شندى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أكد خلالها على أن رجال الجيش الثالث الميدانى يبذلون أقصى جهد للمحافظة على ما لديهم من أسلحة ومعدات للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.