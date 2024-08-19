القبض على يوتيوبر شهير صاحب قناة تبث أغاني غير اخلاقية للأطفال

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رياض - احمد صلاح - العلاج الروحاني وممارسة أعمال السحر
في سياق آخر،
- ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص في محافظة الجيزة بتهمة النصب والاحتيال، حيث قام بإيهام المواطنين بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال السحر والدجل مقابل مبالغ مالية وقد تم ضبطه بعد تقنين الإجراءات، وبحوزته هاتفين محمولين، مبالغ مالية، مكبر صوت، مايكروفون، كشاف تصوير، وطوَاف أبيض، وهي الأدوات التي استخدمها في الترويج لنشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.