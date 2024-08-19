انت الأن تتابع خبر أخبار مصر.. تجديد تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتباراً من ١٨ أغسطس ٢٠٢٤.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قرار جمهورى بتجديد تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتباراً من ١٨ أغسطس ٢٠٢٤.

بلينكن: محادثات القاهرة والدوحة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب فى غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن محادثات القاهرة والدوحة “قد تكون الفرصة الأخيرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة المحتجزين لدى لحماس”.

وزير التعليم: إضافة 70 مدرسة مصرية يابانية ليصل الإجمالى إلى 100 مدرسة

ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بسبل تطوير آليات العمل بها.

تنسيق المرحلة الثانية.. غدا إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 64.63 % علمى و56.9% أدبى

تبدأ غدا الثلاثاء، المرحلة الثانية لـ تنسيق القبول بالجامعات تبدأ الثلاثاء 20 أغسطس وتنتهى السبت 24 أغسطس، بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم ل 286 ألف و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألف و969 طالب وطالبة بإجمالى 353057.

غدا انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بمواد الفقه والهندسة

تنطلق غدا الثلاثاء امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادتى الفقه والجبر والهندسة الفراغية، كما يؤدي طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادتى الفقه والتوحيد.

وزارة النقل تنتهى من إنشاء محور بديل خزان أسوان.. صور

أكدت وزارة النقل الانتهاء من إنشاء محور بديل خزان أسوان، بمحافظة أسوان، حيث نشرت الوزارة صورا توضح انتهاء تنفيذ المحور على نهر النيل وعدة مناطق بمحيطه، حيث يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل في 2 كوبري و1 نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم.

منافذ وزارة التموين تواصل طرح السكر الإضافى الحر على البطاقات

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية للمستفيدين من منظومة الدعم على بطاقات التموين وتستمر الوزارة في طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلوجرام بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه، حتى 6 أفراد للبطاقة، كما يتم توفير منتجات أخرى وصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة وفقا لعدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.

الشرطة الإسرائيلية: تفجير أمس فى تل أبيب عملية عدائية والمنفذ وصل من نابلس

قالت الشرطة الإسرائيلية: تفجير أمس في تل أبيب عملية عدائية والمنفذ وصل كما يبدو من منطقة نابلس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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