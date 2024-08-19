انت الأن تتابع خبر موعد حلول شهر رمضان 2025.. ومفاجأة للبنوك والموظفين: إجازات رسمية بأجر كامل بهذه المواعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهر رمضان 2025 .. موعد حلول شهر رمضان فلكيا.. متى يبدأ شهر رمضان 2025، بالرغم من أنه لم ينتهي عام 2024 الجاري، الا أنه زاد البحث في مصر عن موعد حلول شهر رمضان المبارك 2025.

وفقًا لما جاء في الحسابات الفلكية

فإن أول يوم في شهر رمضان المبارك من المتوقع أن يحل على المصريين فلكيًا، في أول شهر مارس المقبل أو في اليوم الثاني من شهر مارس 2025، ومن المحتمل أن يستمر لمدة 29 يوم أو لمدة ثلاثين يوم، ويتم تحديد ذلك وفقا لاستطلاع الهلال الذي تقوم به دار الافتاء.

وسوف تقوم دار الافتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان العام المقبل 2025 في يوم 29 شعبان من العام الهجري.

ما هي الإجازات الرسمية حتى نهاية عام 2024؟

شهر اغسطس الجاري، خالي من الإجازات الرسمية التي تمنحها الحكومة للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي والبنوك، ولن شهر سبتمبر واكتوبر المقبلين سوف يشهدا إجازات بالجملة منها إجازة المولد النبوي الشريف وإجازة انتصار 6 أكتوبر 1973 المجيدة.

موعد إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي