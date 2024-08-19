الفريق أحمد خليفة يتفقد مراحل تدريبية لمشروع تكتيكى بإحدى وحدات الجيش الثالث

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 06:31 مساءً - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكى والذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب هشام شندى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أكد خلالها على أن رجال الجيش الثالث الميدانى يبذلون أقصى جهد للمحافظة على ما لديهم من أسلحة ومعدات للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

بدأت المرحلة بعرض التوجيه الطبوغرافى والتكتيكى، وقام الفريق أحمد خليفة بالمرور على مناطق التدريب للوحدات المشاركة بالمشروع ، وإستمع إلى شرح تفصيلى تضمن مراحل الإعداد الإدارى والفنى لمختلف التخصصات طبقاً لبرامج تدريبية تحقق أقصى إستفادة للفرد المقاتل .

وأكد الفريق أحمد خليفة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التدريب القتالى وفقاً لأحدث النظم العلمية الحديثة بما يحقق الواقعية والإحترافية فى التدريب، كما ناقش عدداً من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بالحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية لرجال الجيش الثالث الميدانى.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة .