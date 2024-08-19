أخبار مصرية

رسمياً.. نادي قطر القطري يعلن ضم أحمد عبد القادر من الأهلي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 06:36 مساءً - أعلن نادي قطر القطري بشكل رسمى ضم أحمد عبد القادر لاعب المصري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي قد وصل مدينة الدوحة القطرية اليوم للانضمام لنادي قطر حتى نهاية الموسم الحالى على سبيل الإعارة.

احمد عبد القادر لاعب قطر القطري

احمد عبد القادر لاعب قطر القطري

 

احمد عبد القادر

احمد عبد القادر

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى نادي قطر على إعارة اللاعب موسماً مقابل 550 ألف دولار، بخلاف 50 ألف دولار "بونص" يحصل عليها الأهلي حال مشاركة اللاعب وتسجيل وصناعة الأهداف.


وقالت صحيفة "الراية " القطرية، إن انضمام أحمد عبد القادر يساهم فى تعزيز خط وسط الفريق في الفترة المُقبلة ليكون بديلًا للبرازيلي برونو تاباتا الذي انتهت إعارته للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد القادر اجتاز الكشف الطبي في مستشفى سبيتار وينضم لتدريبات الفريق خلال ساعات استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الشمال المقررة الخميس المقبل باستاد البيت، فى الجولة الثالثة للدوري القطرى.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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