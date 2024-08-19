مستشار الرئيس للصحة: مصر لم ترصد أى حالة إصابة للكوليرا ولا شلل الأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:01 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الدولة المصرية لم ترصد حتى الآن لأى حالة من الكوليرا أو أى نشاط لشلل الأطفال، لأنهم تم رصد حالات كوليرا فى السودان واليمن وشلل أطفال فى اليمن وقطاع غزة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن مصر تستقبل وافدين حالات للعلاج من قطاع غزة، وهناك نازحين ووافدين لمصر من السودان، ومن يزور مصر للعلاج من اليمن، ولذا فنحن نترقب هؤلاء تماما.

ولفت محمد عوض تاج الدين، إلى أن الدولة ترصد أى حالة قادمة إليها، كما أن الحجر الصحى فى الموانىء والمطارات والمنافذ يراقب الحالات القادمة، وكل الأطفال القادمين من الجهات المصابة، والت بها حالات شلل أطفال يتم تطعيمها، ومتابعة هذه الحالات.

وأكد محمد عوض تاج الدين، أن الدولة تتبع إجراءات احترازية شديدة لمنع وصول أى مرض من الوافدين إليها واستعدادات لأى احتمالية فى هذا الشأن.