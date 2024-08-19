حقيقة حادث تصادم تسبب فى إصابة 11 عامل بالساحل الشمالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:01 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً الزعم بقيام سيارة بالتسبب فى إصابة 11 عامل بالساحل الشمالى بمحافظة مطروح .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لقسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح بوقوع حادث مرورى بين سيارتين بدائرة القسم، حيث أنه أثناء سير سيارة ميكروباص (قيادة سائق – مقيم بالقليوبية ) إصطدمت به سيارة ملاكى ( قيادة طالب – مقيم بالجيزة) من الخلف لعدم تقديره المسافات "دون حدوث إعاقة مرورية" .. ونتج عن ذلك إصابة قائد السيارة الميكروباص وأربعة من مرافقيه بكدمات بسيطة ، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات وخروجهم عقب تلقيهم العلاج .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.