وزير الخارجية: حريصون على أمن واستقرار لبنان.. والعدوان في غزة سبب التوتر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:57 مساءً - أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، حرص مصر على أمن واستقرار لبنان، في ظل التصعيد الحالي.

وقال عبد العاطي، في لقاء مع أبناء الجالية المصرية بالسعودية، على هامش زيارته الحالية للرياض، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المسئول عن كل ما يحدث في المنطقة من توتر وتصعيد غير مقبول.

وأجرى وزير الخارجية، قبل أيام، زيارة إلى لبنان، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بزيارة بيروت لنقل رسالة دعم وتأييد وتضامن من مصر قيادة وحكومة وشعب، لـ دولة لبنان في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان والمنطقة.

وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني

وأكد في مؤتمر صحفي ببيروت، الأسبوع الماضي، أن أمن وسيادة واستقرار لبنان مصلحة مصرية وعربية أكيدة، مشيرا إلى أن مصر لن تتوانى عن بذل كل الجهد لتجنيب الشعب اللبناني أي انفجار للأوضاع.

ويزور عبد العاطي، العاصمة السعودية الرياض حاليا، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأكد عمق وأهمية العلاقات الاستراتيجية المصرية – السعودية، ووحدة المصير، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، مبرزا تبني القاهرة والرياض لرؤية مشتركة إزاء مجمل القضايا الإقليمية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تبادل عبد العاطي، الرؤى مع نظيره السعودي حيال جهود اللجنة العربية الإسلامية المعنية بأزمة قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وبحث السبل نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمُحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وشدد وزير الخارجية في هذا الإطار، على موقف مصر الرافض لأي أشكال تهجير الشعب الفلسطيني، أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.