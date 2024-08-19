وزير الأوقاف من مهرجان العلمين الجديدة: نصطف خلف الأزهر الشريف لنحمي بلدنا من خطر الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:58 مساءً -

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رسالة لأبناء الوزارة في مختلف مواقعهم التي يؤدون فيها رسالة الإسلام السمحة بربوع الوطن، قائلا: «رسالة إلى كل أبناء الأوقاف أننا لن ندخر جهدا في سبيل تقديم كل أوجه الخدمة والرعاية الممكنة، لتمكين الأئمة والدعاة والخطباء، من القيام برسالتهم السامية في خدمة دينهم ووطنهم».

وأضاف «الأزهري»، خلال مؤتمر صحفي من مهرجان العلمين الجديدة، بحضور عمرو الفقى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن وزارة الأوقاف تبنت في الفترة الماضية، استراتيجية مكونة من 4 محاور، المحور الأول الاستمرار والعمل المكثف في إطفاء نيران التطرف الديني والإرهاب، والمواجهة الجادة للبقايا الباقية من فكر الإرهاب، حتى نقطع شوطا كبيرا في هذا.

وتابع: «نتعاون مع كل المؤسسات الدينية، على أرض مصر الأزهر الشريف، وهو رأس الهرم وقمته في مؤسساتنا الدينية، ودار الإفتاء المصرية، ونقابة الأشراف، ومشايخ الطرق الصوفية، نصطف خلف الأزهر الشريف لنحمي بلدنا من خطر الإرهاب وأدبياته وشعاراته وتياراته».