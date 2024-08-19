وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر السنوي الأول لكيان "فكرة" للتنمية الشبابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 09:32 مساءً - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق المؤتمر السنوي الأول لكيان "فكرة" للتنمية الشبابية، والذي أقيم اليوم، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور عدد من الشخصيات العامة، ومجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، ورؤساء الكيانات الشبابية وأعضاء كيان فكرة للتنمية الشبابية.

تضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن أبرز مهام الكيان، واستعراض خطة عمل الكيان خلال الفترة المقبلة، والإعلان عن فتح باب الانضمام لبرنامج إعداد باحث استراتيجي، بالإضافة لاطلاق مجلة فكرة للسياسات والدراسات الاستراتيجية، وإطلاق الكيان الموقع الإلكتروني، واستعراض مجموعة من الدراسات البحثية التي تم العمل عليها من قبل.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أهمية دور الشباب في بناء مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أنهم القوة الدافعة وراء التغيير والإصلاح، مشيدًا بجهود كيان "فكرة" في دعم الشباب وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم، معربًا عن دعم الوزارة الكامل لكافة المبادرات التي تسعى إلى تمكين الشباب وتوفير الفرص لهم للمشاركة في صنع القرار.

أشار وزير الشباب إلى أهمية هذا المؤتمر في تبادل الخبرات والأفكار بين الشباب، وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تهم الشباب، وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجههم، وإطلاق طاقات الشباب الإبداعية، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة العامة، والمساهمة في بناء مجتمع أفضل.