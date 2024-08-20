انت الأن تتابع خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل البيتزا في البيت.. عجينة هشة وطعم لا يقاوم وبمكونات اقتصادية متوفرة بكل مطبخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباشر ربات البيوت في تحضير عجينة بيتزا مثالية يسهل حشوها وطهيها في المنزل، مما يوفر طعماً استثنائيًا ومتميزًا. يشير الخبراء إلى أن العجينة يمكن أن تُحضر بمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، ما يجعل عملية التحضير في المطبخ متعة حقيقية.

تتطلب عجينة البيتزا الهشة الطرية المكونات التالية:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول، ملعقة من الخميرة، ملعقة من السكر، ملعقة من الخل، ملعقة صغيرة من الملح، خمس ملاعق صغيرة من زيت الزيتون، ثلاث ملاعق من الحليب البودرة، وكوبان من الماء الفاتر. وتتضمن الخطوات التحضيرية خلط الدقيق مع الخميرة والسكر أولًا، ثم إضافة الملح والحليب البودرة، وأخيرًا دمج بقية المكونات والعجن المتكرر حتى تتجانس العجينة، الذي يُتبع بتركها لتختمر قبل شويها.

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