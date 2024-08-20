وزارة العمل : ندوتين للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية والوقاية من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوتين للتوعية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة البدرشين ، ومكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة 6 أكتوبر ، حول المخاطر الميكانيكية في بيئة العمل ومخاطر المصاعد ومسببات حوادثها ، بمستشفى البدرشين المركزي ، وأيضاً بالشركة المصرية البريطانية للكيماويات ٦ أكتوبر ، عن المخاطر الكيميائية وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ضمن جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة الموجودة فى أماكن العمل ، تناولت فعاليات الندوة دور مسؤولي السلامة فى حماية المنشأة من مخاطر بيئة العمل ، ومخاطر المصاعد المحتملة ، وخطط الطوارئ ، وقواعد الحفاظ على الحياة، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية ..

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات التوعوية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، وأضاف وكيل المديرية ، أن الندوة الأولى ألقى محاضراتها الكيميائي مصطفى حسين مدير مكتب البدرشين ، والدكتور محمد ماهر مفتش المكتب ، والندوة الثانية ألقاها الكيميائية رباب عويس مدير مكتب السادس من أكتوبر ، والمهندسة رشا سلام مفتشة بالمكتب ، والدكتورة سارة طلعت مفتشة بالمكتب ، بمتابعة من وكيل المديرية ، والكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة ، ومؤكداً على الإستمرار فى تنظيم ندوات التوعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية العنصر البشري و استمرارية عجلة الإنتاج وأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت ..