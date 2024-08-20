رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ السويس ويناقشان عددًا من الملفات الهامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف الفترة القادمة التعاون بين الهيئة والمحافظة لتوسيع خدمات الهيئة في منطقة العين السخنة والمنطقة الاقتصادية والجلالة والموانئ عبر إنشاء مستشفى مُصغر سابق التجهيز لخدمة المشروعات السياحية والصناعية والتنموية بالسويس بالتوازي مع الانتهاء من مستشفى اليوم الواحد بالسخنة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد لقاءً موسعًا مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الموقرين في السويس ويستمع لتقييمهم لمستوى خدمات المنظومة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات فرع الهيئة بالسويس وعدد من مقدمى الخدمات الصحية ويؤكد على استبقاء أفضل الكوادر البشرية ويؤكد: رضاء المواطن أهم أولوياتنا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد أعمال التطوير والتجهيزات النهائية لمستشفى السويس للجراحات الدقيقة ويعلن تشغيل المرحلة الأولى للمستشفى في سبتمبر المقبل ويؤكد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مركز طب أسرة الشروق ووحدة طب أسرة الأمل ويطمئن على جودة خدمات طب الأسرة وخدمات كبار السن والخدمات الصيدلية والخدمات التوعوية والتثقيفية الصحية والدوائية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بتفعيل خدمات الطوارئ في منشآت الرعاية الصحية الأولية ويوجه بمنح مكافأة استثنائية لمدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة ومكافأة تشجيعية للأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين في مركز طب أسرة الشروق ومكافأة تشجيعية لمدير وحدة طب أسرة الأمل وعيادات الأسنان بالوحدة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مجمع السويس الطبي للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة ويستطلع آراء المواطنين حول مستوى الخدمة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع أنظمة العمل الالكترونية بمجمع السويس الطبي ويشدد على الالتزام بالتعليمات التنظيمية والتسجيل الصحي الالكتروني على جميع مستويات مقدمي الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية في منشآت الهيئة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في السويس حتى الآن واستحداث خدمات طبية جديدة وأهمها "جراحات القلب المفتوح" و"الأوعية الدموية" و"الوجه والفكين" و"العمود الفقري" و"الحروق والتجميل" و"وحدة لعلاج السكتة الدماغية"

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية وتسجيل أكثر من 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم في المنظومة حتى الآن

محافظ السويس: التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأهل السويس وأحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية ومستوى وجودة الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية متميز للغاية

محافظ السويس يثني على أداء الأطقم الطبية والإدارية بمنشآت هيئة الرعاية ويؤكد مستوى الخدمة والتجهيزات يعكس التزام الهيئة بتفديم أعلى معايير الرعاية الصحية ويؤكد أهمية الاستعانة بالخبراء وأساتذة الجامعات لاستمرار تميز الخدمة

نواب السويس يطالبون بسرعة التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتكامل الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية ويحقق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية في محافظة السويس، سادس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، باستمرار الجولات الميدانية للاطمئنان على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في إقليمي جنوب الصعيد والقناة.

واستهل الدكتور أحمد السبكي جولته بزيارة اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، وتهنئته بمنصبه الجديد، حيث ناقشا عددًا من الملفات الهامة لاستكمال منظومة خدمات الرعاية الصحية والتشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل في المحافظة. وأشار الدكتور السبكي إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا بين الهيئة والمحافظة لتوسيع خدمات هيئة الرعاية الصحية في منطقة العين السخنة والمنطقة الاقتصادية والجلالة والموانئ، وذلك من خلال إنشاء مستشفى مُصغر سابق التجهيز لخدمة المشروعات السياحية والصناعية والتنموية بالسويس بالتوازي مع الانتهاء من مستشفى اليوم الواحد بالسخنة.

وعقد الدكتور السبكي خلال الجولة لقاءً موسعًا مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في السويس، وهم: النائب سيد الكرماوي، والنائبة عفاف زهران، والنائب جمال عبيد، والنائب أحمد خشانة، والنائب سيد عبده، والنائب حافظ شوشة. حيث استمع الدكتور السبكي إلى تقييمهم لمستوى خدمات المنظومة بالمحافظة، مثمنًا دور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي السويس وتلبية جميع احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية.

وعقد رئيس هيئة الرعاية الصحية اجتماعًا موسعًا مع قيادات فرع الهيئة بالسويس وعدد من مقدمي الخدمات الصحية، حيث ناقشوا العديد من المقترحات والأفكار. وأكد الدكتور أحمد السبكي على تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، واستبقاء أفضل الكوادر البشرية، مؤكدًا أن رضاء المواطن هو أهم أولوياتنا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتفقد رئيس الهيئة أعمال التطوير والتجهيزات النهائية لمستشفى السويس للجراحات الدقيقة، بما في ذلك العيادات والعمليات والحضانات وغيرها من الأقسام المختلفة بالمستشفى، وكذلك التجهيزات الطبية وغير الطبية استعدادًا لتشغيل المستشفى. وأعلن تشغيل المرحلة الأولى للمستشفى في شهر سبتمبر المقبل، مشددًا على انتهاء الأعمال الجارية في المواعيد الزمنية المحددة لها.

كما تفقد الدكتور السبكي مركز طب أسرة الشروق ووحدة طب أسرة الأمل، حيث اطلع على عيادات الإسعافات الأولية وعيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية والمعامل والأشعة والصيدلية، واطمأن على جودة خدمات طب الأسرة وخدمات كبار السن والخدمات الصيدلية والخدمات التوعوية والتثقيفية الصحية والدوائية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي بتفعيل خدمات الطوارئ في منشآت الرعاية الصحية الأولية، كما وجه بمنح مكافأة استثنائية لمدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بفرع الهيئة في السويس، ومكافأة تشجيعية للأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بمركز طب أسرة الشروق، وأخرى لمدير وحدة طب أسرة الأمل وعيادات الأسنان بالوحدة.

وفي ختام جولته التفقدية، تفقد الدكتور أحمد السبكي مجمع السويس الطبي والأقسام المختلفة بالمجمع، بما في ذلك الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية لإقامة المرضى وغيرها من الأقسام، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة. كما استطلع آراء المواطنين حول مستوى الخدمة، وراجع أنظمة العمل الإلكترونية بمجمع السويس الطبي، وشدد على الالتزام بالتعليمات التنظيمية والتسجيل الصحي الإلكتروني على جميع مستويات مقدمي الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى تقديم أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية في منشآت هيئة الرعاية الصحية بمجمع السويس الطبي ومراكز ووحدات طب الأسرة للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل في السويس حتى الآن، مشيرًا إلى استحداث العديد من الخدمات الطبية الجديدة، وأهمها "جراحات القلب المفتوح" و"الأوعية الدموية" و"الوجه والفكين" و"العمود الفقري" و"الحروق والتجميل" و"وحدة علاج السكتة الدماغية".

ولفت الدكتور السبكي إلى الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في السويس لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى الآن، بالإضافة إلى الانتهاء من تسجيل أكثر من 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بالمنظومة.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، أن التأمين الصحي الشامل هو هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأهل السويس، وأنه أحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية ومستوى وجودة الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية متميزة للغاية.

وأثنى محافظ السويس على أداء الأطقم الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن مستوى الخدمة والتجهيزات يعكس التزام الهيئة بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالخبراء وأساتذة الجامعات لاستمرار تميز الخدمة.

ومن جانبهم طالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في السويس، خلال لقائهم مع رئيس هيئة الرعاية الصحية، بسرعة التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتكامل الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية ويحقق أعلى معدلات رضاء المواطنين عن الخدمة.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال جولته التفقدية بمحافظة السويس، كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، واللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للتكنولوجيا الصحية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

ورافقه أيضا الدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد شعبان، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير برئاسة الهيئة، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، وإدارة مجمع السويس الطبي، ومديري المنشآت الصحية المختلفة التي شملتها الجولة التفقدية.