نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يناقش مع نواب البرلمان سبل تفتيت الكثافات الطلابية وانشاء مدارس جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر شمال والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة فى إطار اجتماعاته الدورية فى هذا الصدد لبحث ملفات العمل والخطط التنموية.

وذلك إستمرارًا لجهوده لبحث مشروعات التنمية ورفع المعوقات لدفع عجلة العمل وبحث شكاوى المواطنين بنطاق الاحياء والمراكز والمدن.

وناقش المحافظ مع الحضور تعزيز الطاقة الإستيعابية للمدارس بتلك الدوائر من خلال سرعة التنسيق لإنهاء إجراءات تخصيص مساحات الأراضى وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية لبدء أعمال الإنشاء للمبانى بعدد من القرى، وكذا بحث توفير عدد من المواقف الحضارية ومدى إمكانية الاستفادة من المواقف القديمة الكائنة حاليا مع رفع كفاءتها لخدمة المواطنين شريطة عدم إعاقتها للحركة المرورية بمحيطها.

وبقطاع الصحة عرض عدد من النواب بعض من المشكلات التى تواجه المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق دوائرهم

وبحث محافظ الجيزة سبل تعزيز قدرات تلك المنشأت بالتنسيق مع النواب على أن تقوم مديرية الشئون الصحية بزيادة الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية للمسؤلين للتأكد من إنتظام العاملين وعملية تقديم الخدمات للمترددين والنزلاء.

كما تطرق محافظ الجيزة لمناقشة أعمال الرصف والتطوير الجارية بطرق طراد النيل ونكلا والرهاوى وبرقاش الخطاطبة وكوبرى أبوغالب مع الحضور

موجها ببحث عدد من مشروعات الطرق بإمبابة والمنيرة الغربية ومنع تعديات المحال ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع بإمبابة والمنيرة والوراق لتيسير الحركة المرورية، وتنظيم المرور بعدد من القطاعات لتفادى التكدسات وضمان سلامة المارة والمركبات.

كما إستمع المحافظ لمطالب النواب والخاصة بتكثيف حملات الإرشاد الزراعى ومكافحة الأفات بالأراضى الزراعية موجها مدير مديرية الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم فى هذا الشأن وتوفير الأسمدة اللازمة فى سبيل تحسين جودة المحاصيل الزراعية.

وشدد النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية لعمل المراكز التكنولوجيا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة ملف التصالح على مخالفات البناء ومنظومة الإعلانات لضمان إتساقها مع المظهر الحضارى وتحصيل كافة المستحقات ومعاقبة المخالفين.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن دوائر شمال الجيزة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والأجهزة والهيئات والإدارات المعنية.