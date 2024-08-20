ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 14 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 01:33 مساءً - ستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها

خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة

العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية

قرابة (14 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.