كرم جبر: تقدمنا بمشروع قانون لضبط فوضى الإعلانات الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 01:33 مساءً - قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هذه الجلسة تناقش واحدة من أهم القضايا والتى تتمثل في ضبط أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية، والبرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية، والأنشطة الإعلانية، مؤكدا أن المجلس قد تقدم بمشروع قانون لضبط الإعلانات الصحية والطبية قبل عام ونصف لمجلس النواب، ولم يتم إقراره وحسم مصيره حتى الآن.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال جلسة العمل الأولى الخاصة بمبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية"، بمقر المجلس بماسبيرو، اليوم الثلاثاء، أن المجلس وضع قواعد تنظم عمل المنصات التى تعمل بالداخل، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن حجب هذه المنصات التى تخالف الضوابط المقررة عليها، والتى تتمثل في عرض محتوى يدعو إلى العنف، التطرف، المثلية، وبموجب هذا القرار يتم حجب كل من يخالف تلك المعايير.

وأضاف " جبر"، أن مقدم البرامج الحوارية في مصر يكون بمثابة مايسترو يقع على عاتقه مسؤولية كبرى، فهو يقود المنظومة دون أن يقوم بالعزف، موضحا أن الجلسة تتطرق لسمع أراء الحاضرين المتخصصين حول تحديد مدد للبرامج الحوارية.