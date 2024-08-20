نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تجدد توقيع بروتوكول التعاون مع الجامعة المصرية الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة رشا محمد سعيد الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية وذلك فى إطار تجديد بروتوكول التعاون المشترك لتوثيق روابط التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات، بين مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية الصينية.

شهد تجديد توقيع البروتوكول الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، الدكتور احمد فوزى بكلية السياحة والفنادق، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.

ومن جانب الجامعة الصينية، الدكتور عادل درويش مستشار مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، الدكتور أشرف درويش مستشار الجامعة المصرية الصينية، الدكتور ماريان ممدوح مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة المصرية الصينية

يسعى هذا التعاون إلى توطيد أواصر العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين. كما يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالي التدريب والاستشارات، وإتاحة الفرصة لتطوير وتنفيذ برامج تدريبية مبتكرة في مجالات متنوعة، تشمل المعرفة، والبحث العلمي، والتنمية المهنية والشخصية.

ينبع هذا التعاون من رغبة الطرفين في ترسيخ أسس التعاون العلمي والبحثي والتدريبي بينهما. وبفضل ما تمتلكه الجامعتان من إمكانيات تدريبية ومراكز بحثية متميزة، يمكنهما المساهمة في إكساب الخريجين والمتدربين من الإداريين وأعضاء هيئة التدريس الخبرات العملية اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المحلي والعالمي.

ويشمل بروتوكول التعاون تنظيم ورش العمل والندوات والدورات القصيرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المواد العلمية للدورات التدريبية الخاصة بكلا الطرفين، وتنظيم برامج تدريب مشتركة للطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس وأي شخص يرغب في الالتحاق بهذه الدورات. كما يتضمن البروتوكول عقد اجتماعات دورية لمراجعة وتقييم الأنشطة ومناقشة مجالات جديدة للتعاون المستقبلي، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تبادل المدربين بين الجامعتين.

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