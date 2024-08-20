انت الأن تتابع خبر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024 وموعد التطبيق الرسمي .. بزيادة تصل لـ50% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الكهرباء قرار برفع أسعار شرائح الكهرباء 2024 للاستهلاك المنزلي، بزيادة تصل إلي 50 % وذلك للشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلووات / الساعة إلى 1000 كيلووات / الساعة، جاء ذلك عقب إعدادها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حسب مصدر بوزارة الكهرباء.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة بأسعار شرائح الكهرباء

وقد تم تطبيق الزيادة الجديدة بأسعار شرائح الكهرباء، اعتبارا من يوم السبت الماضي في ما يخص العدادات المسبقة الدفع، ويتم تحصيل الزيادة الجديدة بأسعار شرائح الكهرباء بفاتورة شهر سبتمبر 2024 ، بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية.

زيادة أسعار الكهرباء

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

الشريحة الأولي من صفر إلى 50 كيلووات / الساعة بسعر 68 قرش بدلا من 58 قرش بزيادة بلغت نسبتها 17 %.

من صفر إلى 50 كيلووات / الساعة بسعر 68 قرش بدلا من 58 قرش بزيادة بلغت نسبتها 17 %. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات / الساعة بسعر 78 قرش بدلا من 68 قرش بزيادة بلغت نسبتها 15%.

من 51 إلى 100 كيلووات / الساعة بسعر 78 قرش بدلا من 68 قرش بزيادة بلغت نسبتها 15%. الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات / الساعة بسعر 95 قرش بدلا من 83 قرش بزيادة بلغت نسبتها 14%.

من صفر إلى 200 كيلووات / الساعة بسعر 95 قرش بدلا من 83 قرش بزيادة بلغت نسبتها 14%. الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات / الساعة بسعر 155 قرش بدلا من 125 قرش بزيادة بلغت نسبتها 24%.

من 201 إلى 350 كيلووات / الساعة بسعر 155 قرش بدلا من 125 قرش بزيادة بلغت نسبتها 24%. الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات / الساعة بسعر 195 قرش بدلا من 140 قرش بزيادة بلغت نسبتها 39%.

من 350 إلى 650 كيلووات / الساعة بسعر 195 قرش بدلا من 140 قرش بزيادة بلغت نسبتها 39%. الشريحة السادسة من أكثر من 650 إلى 1000 كيلووات / الساعة بسعر 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا بزيادة بلغت نسبتها 50%، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك لـ 650 كيلووات يتم خصم 378 جنيه فرق شرائح.

من أكثر من 650 إلى 1000 كيلووات / الساعة بسعر 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا بزيادة بلغت نسبتها 50%، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك لـ 650 كيلووات يتم خصم 378 جنيه فرق شرائح. الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلووات / الساعة يتم حسابها من الصفر بسعر 2.23 جنيه بدلا من 165 قرش بزيادة بلغت نسبتها 35%.

سبب زيادة أسعار شرائح الكهرباء