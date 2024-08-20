انت الأن تتابع خبر عاجل| قرار هام بزيادة مرتبات هؤلاء الموظفين بداية من أكتوبر 2024.. هل أنت منهم؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتخذت هيئة السكة الحديد قرارا مهما بالموافقة على إجراء تعديلات في بعض رواتب العاملين بالهيئة على أن يطبق القرار بداية من شهر أكتوبر المقبل يأتي ذلك في إطار تعديل بعض الجهات رواتب الموظفين خلال الفترة الأخيرة لتناسب الزيادة الجديدة في السلع والخدمات.

قرار هام بزيادة مرتبات هذه الفئات بداية من أكتوبر

وتضمن القرار الصادر عن مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد، برئاسة المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن يحصل العاملون على فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة كنسب مؤوية على أساس 30/6/2016 وذلك بدلا من المبالغ المقطوعة على أساسي 30/6/2015، مع اتخاذ قرار بعمل جدولة للفروق المالية للسنوات السابقة من أجل صرفها للعاملين والحصول على المخصصات المالية.

واتخذت المجلس القرار بناء على مذكرة مقدمة من قبل النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري، إذ تضمنت المذكرة العمل على إلغاء قرار مجلس المديرين في 14/9/2015 وتعديل المرتبات.

رفع المعاناة عن العاملين في وزارة النقل

واتخذ القرار وفقا للتوجيهات الصادرة من المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل من أجل العمل لصالح العاملين والمساهمة في رفع الأعباء والضرر عنهم، ولذلك اتخذ قرار المجلس بتعديل رواتب العاملين في الهيئة بداية من أكتوبر المقبل.

صرف تلك الفروق للعاملين