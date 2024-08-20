نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بنسبة 40% خلال أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر بوزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء، أن متوسط سعر بيع الكهرباء للقطاع الصناعي على الجهد المتوسط قد ارتفع بنسبة 40% خلال الشهر الجاري.

هذا التعديل يأتي في إطار جهود الوزارة لضبط أسعار الطاقة وفقًا لزيادة تكاليف الإنتاج.

تفاصيل الزيادة

وفقًا للمصادر، تم رفع سعر بيع التيار الكهربائي للجهد المتوسط من 138.9 قرشًا للكيلو وات إلى 194 قرشًا للكيلو وات، هذا الارتفاع يعكس تحركًا كبيرًا في تكلفة الطاقة للقطاع الصناعي، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من استهلاك الكهرباء في البلاد.

أسباب الزيادة

أوضحت المصادر أن أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي كانت ثابتة لفترات طويلة، إلا أن زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء جعلت من الضروري رفع الأسعار.

يأتي هذا الإجراء لضمان استمرار تقديم الخدمة وفقًا للمعايير الدولية للطاقة، وملاءمة الأسعار لتكاليف الإنتاج الحقيقية.

تأثير الزيادة على القطاع الصناعي

الزيادة في أسعار الكهرباء قد تؤثر بشكل كبير على تكاليف التشغيل في المصانع، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات الصناعية، وعلى الرغم من أن هذا التعديل قد يكون له تأثير سلبي على بعض الشركات، إلا أن الوزارة ترى أنه ضروري لضمان استدامة قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته.

تعديل سعر صرف الدولار وتأثيره على تكلفة الإنتاج

في سياق متصل، تم تعديل سعر صرف الدولار المستخدم في تحديد تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء في التعريفة الجديدة، فقد ارتفع من 30.9 جنيه للدولار إلى 45 جنيه للدولار، وفقًا للأسعار في الموازنة الجديدة، هذا التعديل يعكس التغيرات في سوق الصرف وتأثيرها على تكاليف الإنتاج.

الإعلان الرسمي

أكدت المصادر أنه سيتم نشر الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية خلال الشهر الجاري، هذا الإعلان سيوفر للقطاع الصناعي والمستثمرين تفاصيل دقيقة حول كيفية حساب الأسعار الجديدة وكيفية تأثيرها على تكاليفهم.