نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 21 أغسطس.

يُتوقع أن تشهد البلاد أجواء صيفية حارة ورطبة خلال النهار، مع درجات حرارة شديدة الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما ستصبح الأجواء مائلة للحرارة ورطبة في الليل.

تفاصيل الطقس اليوم

وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الأجواء ستكون حارة ورطبة على معظم الأنحاء اليوم، حيث ستسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف المناطق.

كما توقعت الأرصاد الجوية حدوث شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع تنشيط للرياح المعتدلة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

درجة الحرارة العظمى: 37 درجة مئوية

درجة الحرارة المحسوسة: 39 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

درجة الحرارة العظمى: 33 درجة مئوية

درجة الحرارة المحسوسة: 36 درجة مئوية

جنوب سيناء:

درجة الحرارة العظمى: 40 درجة مئوية

درجة الحرارة المحسوسة: 43 درجة مئوية

شمال الصعيد:

درجة الحرارة العظمى: 40 درجة مئوية

درجة الحرارة المحسوسة: 42 درجة مئوية

جنوب الصعيد:

درجة الحرارة العظمى: 43 درجة مئوية

درجة الحرارة المحسوسة: 44 درجة مئوية

موعد فصل الشتاء في مصر 2024

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يبدأ فصل الشتاء في مصر يوم 21 ديسمبر 2024.

سيستمر فصل الشتاء نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، لينتهي في 20 مارس 2025.