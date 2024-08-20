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أحمد جودة - القاهرة - التسجيل لمرحلة التنسيق الثانية: فرصة جديدة لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد

التسجيل لمرحلة التنسيق الثانية: فرصة جديدة لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء إجراءات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتيسير عملية التحاق الطلاب بالكليات والمعاهد، حيث تم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق.

التسجيل لمرحلة التنسيق الثانية: فرصة جديدة لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد

يمكن للطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية التقدم لتنسيق المرحلة الثانية، حيث يبدأ التسجيل اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، ويستمر حتى يوم السبت 24 أغسطس 2024. يتعين على الطلاب الراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال هذه الفترة لتسجيل رغباتهم.

وفيما يتعلق بالحدود الدنيا للتنسيق في هذه المرحلة، فقد حددت الوزارة الحد الأدنى للتسجيل لطلاب الشعبة العلمية عند 265 درجة، وهو ما يعادل نسبة 64.63%. ويشمل هذا الحد الأدنى 286،088 طالبًا من الشعبة العلمية. أما بالنسبة للشعبة الأدبية، فقد تم تحديد الحد الأدنى عند 230 درجة، وهو ما يعادل نسبة 56.09%. ويشمل هذا العدد 66،969 طالبًا من الشعبة الأدبية.

بناءً على هذه الحدود، يصل إجمالي عدد الطلاب المؤهلين للتقدم لتنسيق المرحلة الثانية إلى 353،057 طالبًا. يُشدد على أهمية متابعة الطلاب لموقع التنسيق الإلكتروني وتقديم رغباتهم خلال الفترة المحددة لضمان الحصول على فرصة الالتحاق بالكليات والمعاهد المناسبة.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود المستمرة لوزارة التعليم العالي لتنظيم عمليات التنسيق والتسجيل بطريقة تسهم في تحقيق التوازن والعدالة بين الطلاب. تهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية القبول في المؤسسات التعليمية وضمان توزيع الطلاب بشكل مناسب وفقًا لمستوياتهم الأكاديمية.

كما تشير الوزارة إلى أن هذا التوقيت يعد فرصة هامة للطلاب لاستكمال إجراءات تسجيل رغباتهم بفعالية، مما يعكس حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للطلاب ومساعدتهم في الوصول إلى أهدافهم الأكاديمية. يُنصح الطلاب بمتابعة التحديثات المستمرة على الموقع الإلكتروني للتنسيق والالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سير عملية التنسيق بشكل سلس وفعّال.