نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 بسبب المخاوف من جدري القرود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يثار حول موعد تأجيل العام الدراسي الجديد 2025، والمقرر بدايته 21 سبتمبر المقبل، وتحويل الدراسة الكترونيا، بسبب مرض جدري القرود، مجرد شائعات لا أساس له من الصحة، مؤكده أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الوزارة عادة ما تتخذ احتياطاتها الصحية داخل المدارس وبين الطلاب، لافته إلى أن هناك توجيهات للمديريات التعليمية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية، حفاظًا على سلامة الطلاب بالمدارس من الأمراض المُعدية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان بالمحافظات والإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بالوزارة.

يذكر أن حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025،

لتبدأ يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

كما حددت الخريطة الزمنية، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.