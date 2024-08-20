نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرم جبر: الإعلام المصري سيواجه تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عقد اجتماع مشترك مع الإعلاميين، ورؤساء قنوات، والأكاديميين؛ لمناقشة مشكلات الإعلام المصري، والتحديات التي يواجهها، وفتحوا كل القضايا التي تواجه خذا الملف.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم، إن لا أحد يجزم أن الإعلام المصري الفترة الأخيرة حقق نجاحات كبيرة في المنطقة العربية، وأصبح له كوادر إعلامية كبيرة، تستعين بها القنوات في دول مختلفة، لإنشاء مدن إعلامية، ويحققون نجاحات كبيرة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش 5 محاور رئيسية؛ هي البرامج الحوارية، والبرامج الرياضية، وحصول كل قناة على نصيب عادل من الإعلانات، وأيضًا السوشيال ميديا التي تمثلّا ضغوطًا كبيرةً على الإعلام، وأخيرًا العلاقة بين كليات الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة.

وتابع: "اتفقنا على أن هذه الجلسة ستكون الأولى، ونعقد جلسات متخصصة على مدى أيام قادمة، واتفقنا على أن البرامج الحوارية تحتاج إلى تطوير وتحديث، وذلك وفقًا للمعايير الدولية، لدينا ملاحظات من جانب الاستعانة بالضيوف، والرأي الآخر، والمنافسة".

وأكد "جبر" أن هذه الجلسة ستكون بداية، استمع فيها المجلس لكل الآراء والأفكار، لافتًا إلى أن الإعلام المصري في السنوات القادمة سيواجه تحديات كبيرة وصعبة، يجب أن مكون مستعدين لها، ووضع حلول لمنافسة السوشيال ميديا، والذكاء الاصطناعي، وبحث تأهيل الكوادر القادمة.