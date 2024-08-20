رئيس مدينة إسنا يناقش مستجدات مشروعات حياة كريمة ومعوقات الصرف بالقرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 03:32 مساءً - عقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الإجتماع الأسبوعي للتنسيق ومناقشة آخر مستجدات مشروعات المرافق ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمركز إسنا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وبناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المعوقات التي تعيق تنفيذ المشروعات، ومن ضمنها مشكلات إستكمال توصيل الوصلات المنزلية وغرف الصرف الصحي بجميع القري، ووجه رئيس المركز ومدير شركة المياه بالمركز بسرعة التنفيذ والانتهاء منها، كما وجه رئيس المركز، مسئول الكهرباء بضرورة العمل على تكثيف أعمال الكهرباء والانتهاء منها بقري توماس والنمسا وكومير وأصفون والنجوع، وأيضاً أكد على استعدال الأعمدة الخاصة بالإنارة على الطرق الرئيسية بقري حياة كريمة.

وشدد فى نهاية الاجتماع على ضرورة التنسيق المسبق بين جميع مسئولى المرافق قبل البدء فى الأعمال مع تواجد المسئول على الطبيعة بأماكن تنفيذ المشروعات للتغلب على الاعتراضات بخطوط المرافق المختلفة، وأكد أيضا على ضرورة تكثيف الأعمال بالقرية التى بها نسبة تنفيذ عالية للمشروعات حتى يتم الانتهاء منها بالكامل للبدء فى رصف الطرق وتمهيدها، حيث حضر فعاليات الاجتماع كل من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمهندس ضاحى عبده مدير التخطيط بالمركز، ومسئولى كل من شركة المياه والصرف الصحي وشركة الغاز والهيئة القومية لمياه الشرب، وشركتي الإتصالات والكهرباء وممثل شركة المقاولون العرب.

وكان قد عقد علي عثمان أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، إجتماعاً لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة، ومتابعة سير العمل بالمشروعات وبدء العمل بالمجمعات الخدمية الحكومية بالوحدات القروية الأربعة والمجمع الخدمى الزراعى بقرية الرياينة، طبقاً لقرار محافظ الأقصر،كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لباقي مشروعات حياة كريمة بأرمنت وتسريع العمل بها، حتى يتسنى سرعة الإنتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت لكي يستفيد المواطن من المبادرة الرئاسية.

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