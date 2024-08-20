معهد اللغات للقوات المسلحة يوقع بروتوكولا مع الجامعة العربية المفتوحة بمصر

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات، وقع معهد اللغات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة العربية المفتوحة لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية فى مجال تعليم اللغات والثقافة والبحث العلمى، حيث وقع البروتوكول اللواء / محمـد البابلى مدير معهد اللغات للقوات المسلحة والأستاذ الدكتور / محمود أبو النصر رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية فى اللغات الأجنبية وتأهيل الطرفين لغويًا وتربويًا وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك، ويأتى ذلك تأكيدًا لدور معهد اللغات للقوات المسلحة فى النهوض بالمستوى العلمى والثقافى فى مجال اللغات وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجامعات المصرية وحرصًا على تمكين المتدربين من إجادة وإتقان المعارف والمهارات اللغوية التى يحتاجها سوق العمل.

حضر توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بمعهد اللغات للقوات المسلحة والجامعة العربية المفتوحة.