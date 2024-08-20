رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:29 مساءً - وزير البترول: الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية

وزير المالية يستعرض خطة توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس/ كريم بدوي استعرض خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في مجال استكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والمعادن النادرة، فيما عرض السيد/ أحمد كجوك خطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول.

وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول تطور معدلات إنتاج الزيت الخام والمُتكثفات خلال السنوات الـ10 الماضية، وخطة زيادة إنتاجهما حتى نهاية العقد الجاري.

وأضاف أن الاجتماع استعرض كذلك تطور معدلات إنتاج واستهلاك واستيراد الغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن، وخطط زيادة الإنتاج المتوقعة بحلول عام 2030.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال الاجتماع أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعي البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.

كما شهد الاجتماع عرض وزير المالية خطة توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، خاصة ما يتعلق بتوفير المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء.