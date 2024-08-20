انت الأن تتابع خبر فرحة كبيرة لكل عملاء البنوك.. قرار عاجل من البنك المركزي يبدأ تطبيقه خلال أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر البنك المركزي المصري عدة توجيهات متعلقة بفعاليات الشمول المالي خلال العام الجاري 2024، وتحرص كافة البنوك العاملة في السوق المصري المصري خلال فترة الفعاليات على تقديم خدمات بنكية مجانية لكل المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية عبر شبكة كبيرة من الفروع المنتشرة في كل المدن والقرى على حد سواء.

قرار جديد من البنك المركزي

تؤكد التقارير الرسمية بأن فعاليات الشمول المالي المقبلة ستكون خلال احتفالية عيد الفلاح، وهذا في الفترة ما بين 1 سبتمبر وحتى 15 من اشهر ذاته، حيث من المقرر بأن تقدم البنوك العاملة في مصر والبالغ عددها نحو 57 بنك خدمات مجانية للمواطنين بدءًا من يوم الأحد الموافق 1-9-2024 بالتزامن مع عيد الفلاح.

وبالحديث عن باقي فعاليات الشمول المالي المتبقية من عام 2024، فستكون من 15 إلى 31 أکتوبر، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار،

وكذلك سيكون هناك فعاليات خلال الفترة ما بين 1 ديسمبر وحتى 15 من الشهر ذاته، بمناسبة احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم.

أبرز الخدمات المقدمة مجانًا في الشمول المالي

تشير التقارير إلى إن البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري ستقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لكل المواطنين في فترة الشمول المالي وذلك بشكل مجاني تمامًا.

ومن بين أبرز الخدمات المقدمة، فقد جاءت على هذا النحو التالي:

فتح الحسابات البنكية للعملاء الجدد بدون رسوم وكذلك بدون أي حد أدنى للرصيد.

إصدار البطاقات الائتمانية وكذلك البطاقات المدينة للعملاء والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

إنشاء المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية.

تفعيل البطاقات الائتمانية واستخدامها في معاملات الشراء.

الجدير بالذكر بأن البنك المركزي المصري كان قد حدد 6 فعاليات للشمول المالي في مصر، يتم تنفيذها على مدار العام الجاري بالكامل، مشددًا على كون هذه الفعاليات تشارك فيها مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي وتقدم عدة خدمات هامة للمواطنين بشكل مجاني، للمساهمة في عملية التحول الرقمي وفقًا لرؤية مصر 2030.