انت الأن تتابع خبر مصر للطيران: تخفيض 15% على تذاكر السفر بمناسبة "إيجبت إير شو“ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى حملة دعائية كبيرة للترويج للنسخة الأولى من معرض مصر للطيران والفضاء “إيجبت إير شو” الذى تستضيفه مدينة العلمين الجديدة سبتمبر المقبل، ويعد هذا الحدث الكبير الذى يقام للمرة الأولى.

وقد أعلنت مصر للطيران

بصفتها الناقل الوطنى للمعرض عن طرح تخفيض بنسبة 15% للمشاركين في المعرض على جميع خطوطها الجوية القادمة من مختلف الوجهات العالمية، ولتسهيل سفر المشاركين والضيوف.

ومن المقرر قيام مصر للطيران بتنظيم رحلات

إلى مطار العلمين الجديدة قبل وأثناء وبعد فترة المعرض مما يمنح المشاركين خيارات متعددة للسفر داخلياً وخارجياً، و يدعم حركة السياحة الخارجية والداخلية نحو أحدث وأجمل الوجهات الساحلية على مستوى العالم بمدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف.

ولتعزيز رؤية المعرض وانتشاره